ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ರಹಸ್ಯ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ, ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುವ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಚಿಂತನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯಶಸ್ವಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲು ಅನೇಕರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಲೆಂದೇ ಹುಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ತಿಂಗಳುಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಜನವರಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಷ್ಟು ಬಲಶಾಲಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಾವು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುವವರೆಗೂ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವವರೆಗೂ ಇವರು ವಿಶ್ರಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸೋಲಿಗೆ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೋಲನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಾರ್ಚ್
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಇವರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮುಕ್ತ ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿದ್ದು, ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಂತೆ ಕಂಡರೂ ಇವರು ಮಾತ್ರ ಗುರಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಡಿಸೆಂಬರ್
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ವಿಶಿಷ್ಟ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲು ಹಲವು ಕೋನಗಳಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯೋಜನೆ ವಿಫಲವಾದರೆ ಕುಗ್ಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ದಾರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ವಿಶೇಷ ಮನವಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಬಳಕೆದಾರರು ಇವನ್ನು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
