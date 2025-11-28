2026ರಲ್ಲಿ ಶನಿ ಚಿನ್ನದ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಚಲನೆ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು
Shani gold 2026 may blessing for these zodiac sign wealth 2026 ರಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಇಡೀ ವರ್ಷ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶನಿಯು 4 ನೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುವರ್ಣ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಶನಿ
2026 ರಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಶನಿ ಒಂದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ಮಾಪಕದ ಮೇಲೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನದ ಮಾಪಕದ ಮೇಲೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ಸ್ವರ್ಣ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರದವರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಮಾಪಕದ ಮೇಲೆ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯವು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ, ಹಣ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಯಸಿದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಶತ್ರುಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ನೀವು ಅವರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ಈಡೇರಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಣಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಡರ್ ಸಿಗಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಸಂಚಾರವು ಇರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಪ್ರಭಾವವು ಅವರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶನಿಯು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂಪತ್ತಿನ ಲಾಭವನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ.