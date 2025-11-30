ನವೆಂಬರ್ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಇಂದು ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ, ನವೆಂಬರ್ 30 ಭಾನುವಾರ 5 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ
sunday 30 november 2025 sarvarth siddhi yog five zodiac sign lucky ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರವು ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ನೀವು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತೀರಿ, ಇದು ನಿಮಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನೀವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಲೋಹದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮೋಜಿನ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಹ ಆನಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಲಾಭದಾಯಕ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ನೀವು ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಆ ದಿನವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರಿಂದಲೂ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ನೀವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಹವ್ಯಾಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಆಹ್ಲಾದಕರ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ನೀವು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ವಾಹನ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮಕರ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಈಡೇರದ ಆಸೆ ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗಬಹುದು.
ಮೀನ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ದಿನ. ಗುರುವಿನ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ. ನೀವು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದು ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ತರುತ್ತದೆ. ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮೋಜಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.