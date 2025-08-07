ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ದಿನ ಜನಿಸಿದವರು ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ಭೋಗದ ಪ್ರತಿರೂಪ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಾರಂತೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸುತ್ತಾರಂತೆ. ಯಾವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಈ ಅದೃಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ.
Image Credit : Freepik
ಯಾವ ದಿನ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ?
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಾರಂತೆ. ಅವರಿಗೆ ದೃಢವಾದ ಮನಸ್ಸಿರುತ್ತಂತೆ. ಯಾವ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರೂ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರಂತೆ. ಯಾವ ದಿನ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಈ ಗುಣಗಳಿವೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ.
Image Credit : Freepik
ಯಾವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಾದರೂ..
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಾದರೂ 8, 17, 26 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 8. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ಸ್ಥಿರವಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂದುಕೊಂಡರೆ ಅದು ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
Image Credit : Freepik
ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಟು
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ಶನಿ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಗ್ರಹವನ್ನು ಕರ್ಮಗಳ ಅಧಿಪತಿ, ನ್ಯಾಯದೇವರು ಅಂತಾರೆ. ಶನಿಯಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ಇರುವವರು ಕಷ್ಟಜೀವಿಗಳು, ಹಾಗಾಗಿ ಫಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಗೆಲುವು ಶುರುವಾದರೆ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ.
Image Credit : Freepik
ಅವರ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ?
ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಶಿಸ್ತು, ಕಷ್ಟಪಡುವ ಗುಣ, ಸ್ಥಿರತೆ ಇವು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ಇರುವವರು 35 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಒಳ್ಳೆಯ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ.
