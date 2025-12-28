ಬುಧ ಗ್ರಹ ಕೇತು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅಶುಭ, ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್
Budh nakshatra parivartan 2025 ketu mula nakshatra unlucky zodiac signs ಡಿಸೆಂಬರ್ 29, 2025 ರಂದು, ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಬುಧ, ಕೇತುವಿನ ಸ್ವಂತ ಮುಖ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಬುಧನು ಜನವರಿ 7 ರವರೆಗೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ.
ಬುಧ
ಡಿಸೆಂಬರ್ 29, 2025 ರಂದು, ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಬುಧ, ಕೇತುವಿನ ಸ್ವಂತ ಮುಖ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಬುಧನು ಜನವರಿ 7 ರವರೆಗೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಕೇತುವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸ ಮತ್ತು ದುಷ್ಟ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2026 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇತು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು 3 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಶುಭ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ನೀವು ವೃತ್ತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತುರಪಟ್ಟರೆ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ಚಿಂತೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಮೋಸ ಹೋಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗಬಹುದು. ಅನುಭವಿ ಜನರ ತೀರ್ಪನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಲಾಭ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ, ನಿಮಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯಮದಿಂದಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಣದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿ.
ಕನ್ಯಾ
ಬುಧನ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಸಾಲ ಪಡೆದ ನಂತರ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನಸ್ಸು ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಇತರ ವಿಷಯಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜಗಳಗಳು ಮತ್ತು ಅಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹಣ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿರಬಹುದು.