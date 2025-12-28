ಈ 3 ರಾಶಿಯವರು ಮಾರ್ಚ್ 5, 2026 ರವರೆಗೆ ಜಾಗೃತೆ, ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರರ ವ್ಯತಿಪತ್ ಯೋಗದಿಂದ ಅಶುಭ
Surya chandra make vyatipat yog effect 2026 zodiac sign unlucky ಮಾರ್ಚ್ 5, 2026 ರಂದು, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಗವು "ವ್ಯತಿಪತ್ ಯೋಗ"ವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ.
ವ್ಯತಿಪತ್ ಯೋಗ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ವ್ಯತಿಪತ್ ಯೋಗವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವ್ಯತಿಪತ್ ಯೋಗವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಶುಭವಾಗಿರುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ವ್ಯತಿಪತ್ ಯೋಗದ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 5, 2026 ರಂದು, ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಗ್ರಹವಾದ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವ್ಯತಿಪತ್ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ 2026 ರ ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸದೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯವು ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಮಾರ್ಚ್ 5, 2026 ರಂದು ಉಂಟಾಗುವ ವ್ಯತಿಪತ್ ಯೋಗವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ವ್ಯವಹಾರದ ವರ್ಚಸ್ಸಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಾರ್ಚ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡುವ ಹಠಾತ್, ಗಮನಾರ್ಹ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನೀವು ಎದುರಿಸಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ಮತ್ತು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಜೊತೆಗೆ, ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯತಿಪತ್ ಯೋಗದ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಸಹ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಹಣದ ಕೊರತೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅತೃಪ್ತರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಠಾತ್, ಗಮನಾರ್ಹ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸಹ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.