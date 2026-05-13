ಇಂದು ಬುಧ-ಗುರುಗಳ ಲಾಭ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ, ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಜೀವನ ಸಂತೋಷ
Labh drishti yog ಇಂದು ಬುಧವಾರ ಮೇ 13, 2026 ರಂದು ಬುಧ ಮತ್ತು ಗುರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:11 ರಿಂದ ಕ್ಕೆ 60 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಲಾಭ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಐದು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಬುಧ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ನಡುವೆ ಉಂಟಾಗುವ ಲಾಭ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಗೆ ಅರ್ಹರಾದವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಗಾತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿದ ಆದಾಯವು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಲಾಭ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಗಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಲಾಭವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದಲೂ ನೀವು ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಲಾಭ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗದ ರಚನೆಯಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ಕಹಿ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧ-ಗುರು ಶುಭ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.