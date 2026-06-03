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- ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿ: ಜೂನ್ 3 ರಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ
ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿ: ಜೂನ್ 3 ರಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ
ಜೂನ್ 3 2026 ಬುಧವಾರ ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲ ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ಯೋಗವು ಐದು ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮಂಗಳನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯನ್ನು ಶುಭ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬುತ್ತಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಕರೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬರಬಹುದು. ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ನೀವು ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿದ್ದ ಫೈಲ್. ಗಡಿ ಗೋಡೆಯ ಕುರಿತು ನೆರೆಹೊರೆಯವರೊಂದಿಗಿನ ವಿವಾದವು ಇಂದು ಒಂದು ಕಪ್ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಅಥವಾ ಸೇನಾ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸದ ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಾಣವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಜೂನ್ 3 ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣ ದಿನವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದವೂ ಭಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಲೈಂಟ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ನೀಡಲು ಕೇಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕಳೆದ ಮೂರು ವಾರಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರ ಬರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಫೋಟೋವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಕರೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಬಾಕಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಹಳೆಯ ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಂದ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಜೂನ್ 3 ರಂದು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಾರನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಅಸೂಯೆಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ, ವಿದೇಶಿ ಖರೀದಿದಾರರಿಂದ ನೀವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಡಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಇದ್ದ ವಿವಾದವನ್ನು ಇಂದು ಸಂಜೆ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ದಿನವು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಟ್ಟಿಲು ಆಗಿರಬಹುದು. ಇಂದು ಕಚೇರಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶಾಖೆ ತೆರೆಯುವ ವ್ಯವಹಾರ ಯೋಜನೆ ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕದ್ದ ಕಾರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕರೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಣವನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆದು ಮುಂದೂಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಇಂದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಭುವನ ಸಂಕಷ್ಟಿಯ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವವು ವರದಾನವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಇಂದು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಪತ್ರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ನೊಂದಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆಸ್ತಿ ವಿಭಜನೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಇಂದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು.