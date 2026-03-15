ಈ 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ
Kharmas 2026 ಖರ್ಮಗಳು ಇಂದು ಮಾರ್ಚ್ 15, 2026 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 14, 2026 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗಳು, ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಗಳ ಆರಂಭದಂತಹ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಖರ್ಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಶತ್ರುಗಳು ನಿಮಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನೀವು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು, ನಂತರ ನೀವು ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೀರಿ. ಪರಿಹಾರ: ಸೂರ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಈ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅನಗತ್ಯ ದುಃಖವು ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಮಾತನಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿ. ಕೆಟ್ಟ ಸಹವಾಸವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ತಿಂಗಳು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಳೆಯಿರಿ. ಪರಿಹಾರ: ಹಸುವಿಗೆ ಹಸಿರು ಮೇವನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಖರ್ಮವು ತೊಂದರೆದಾಯಕ ಸಮಯವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಒಂದೆಡೆ, ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಏರಿಳಿತಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದು ತೊಂದರೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವುದು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ವೆಚ್ಚಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಯಾರನ್ನೂ ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬಬೇಡಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮವರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವವರು ಸಹ ಶತ್ರುಗಳಂತೆ ವರ್ತಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಪರಿಹಾರ: ಪ್ರತಿದಿನ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸಿ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಖರ್ಮಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಆತುರದ ವೃತ್ತಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಈ ಸಮಯವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ. ವಾಹನಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಪರಿಹಾರ: ಹಳದಿ ಶ್ರೀಗಂಧದ ತಿಲಕವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ.