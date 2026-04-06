ಈ ರಾಶಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರ, ಕೇತುನಿಂದ ಮುಂದಿನ 8 ತಿಂಗಳು ಹಣಕಾಸಿನ ಏರಿಳಿತ
Ketu nakshatraparivartan 2026 ಮಘ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇತುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ, ಹಠಾತ್ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು.
ಕೇತು
ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಕೇತು ಮಾರ್ಚ್ 29, 2026 ರಂದು ಮಘ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಈ ಸಂಚಾರವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇತುವನ್ನು ಅಶುಭ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಪ್ರಭಾವವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅಥವಾ ನಷ್ಟಗಳ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ, ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ವೆಚ್ಚಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳು ತಪ್ಪಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವು ಮಾನಸಿಕ ಆಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಆತುರಪಡಬೇಡಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಗಮನಾರ್ಹ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತವಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳು ಸಹ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ವಾತಾವರಣವೂ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ ಅಥವಾ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯೂ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಂಯಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.