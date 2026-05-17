ಮೇ ಕೊನೆಯ 10 ದಿನ, ಈ 5 ರಾಶಿಯವರು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ
5 Zodiac Signs Must Be Cautious in Last 10 Days of May 2026 ಮೇ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಹಾರಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
May Month Horoscope 2026
ಮೇ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ರಾಶಿಗಳು
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಮೇ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಕೆಲವು ಲಾಭಗಳು ಸಿಕ್ಕರೂ, ಶುಕ್ರನ ಅಸ್ತಂಗತ ಮತ್ತು ಅಂಗಾರಕ ದೋಷವು ನಿಮಗೆ ಅನಗತ್ಯ ಕೋಪ, ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಶುಕ್ರನ ಅಸ್ತಂಗತದಿಂದಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಜಗಳ, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬರಬಹುದು. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರು ತಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ವಾಗ್ವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಈ ಹತ್ತು ದಿನಗಳನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಳೆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದು.
ಪರಿಹಾರ: ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಪೂಜಿಸಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಳತ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕಳತ್ರ ಸ್ಥಾನವು ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಮನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಅನಗತ್ಯ ಜಗಳಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆತುರದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಸಂಯಮದಿಂದಿರಿ. ಮೇ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿ. ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ವೇಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಪರಿಹಾರ: ಕಾಲಭೈರವನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಮೇ ಕೊನೆಯ 10 ದಿನಗಳು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ವೃತ್ತಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಬಡ್ತಿ, ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಡಬಹುದು. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಪಿತೂರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಹಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಅನಗತ್ಯ ಅಲೆದಾಟ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ದೈಹಿಕ ಆಯಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಯಾರಿಗೂ ಜಾಮೀನು ಸಹಿ ಹಾಕಬೇಡಿ.
ಪರಿಹಾರ: ಶಿವನಿಗೆ ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಒಳಿತಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರನೇ ಮನೆಯಾದ ಶತ್ರು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದು ಶತ್ರುಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದರಿಂದ, ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಬೇಡ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಅನಗತ್ಯ ಐಷಾರಾಮಿ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸಾಲ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಆದಾಯ-ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಡವಾದ ತೀರ್ಪುಗಳು ಬರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಪರಿಹಾರ: ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಗುರುವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುಖ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗಲಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಿನ್ನಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿರಲಿ. ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಹನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಖರ್ಚುಗಳು ಬರಬಹುದು. ಶನಿ ದೇವರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಗೊಂದಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸದಿರುವುದು ಜಾಣತನ. ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮುಂದೂಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪರಿಹಾರ: ನರಸಿಂಹ ದೇವರಿಗೆ ಪಾನಕವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಪೂಜಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.