ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಕಿಲಾಡಿಗಳು! 3 ರಾಶಿಯವರನ್ನು ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಏನೂ ಮಾಡೋಕಾಗಲ್ಲ!
ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಕಲೆ ಜನ್ಮತಃ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆದ್ದು ಬಂದು ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗಿದೆ.
ಅದೃಷ್ಟ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಧೈರ್ಯ
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಣ ಗಳಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕಲೆಯೂ ಇವರಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆದ್ದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಇವರನ್ನು 'ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋ ಕಿಲಾಡಿಗಳು' ಎನ್ನಬಹುದು. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತಾ?
ಮಿಥುನ - ವಿದೇಶಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ಲಾಭ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೇರೆಯವರು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನೂ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ವ್ಯಾಪಾರ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕೆಲಸ, ಮೀಡಿಯಾ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಕಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗುಣವೇ ಇವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಂಬದೆ, ಹಲವು ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸೋಲಿಗೆ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಯೋಜನೆ ವಿಫಲವಾದರೆ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಹರಿವು ನಿರಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ವಿಶೇಷತೆ:
* ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
* ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಹಣವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ
* ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆದಾಯದ ಅವಕಾಶಗಳು
* ವಿದೇಶಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಮೂಲಕ ಲಾಭ
ವೃಶ್ಚಿಕ - ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸುವ ಅದೃಷ್ಟ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ನೋಡಲು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ದೊಡ್ಡ ಗುರಿಗಳೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹಣ ಗಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಲಾಭ, ಯಾರನ್ನು ನಂಬಬಹುದು, ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಇವರು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದರೂ, ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರಬಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇವರಿಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ 'ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರನ್ನು ಸೋಲಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಶೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ, ರಾಜಕೀಯ, ಆಡಳಿತದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ವಿಶೇಷತೆ:
* ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಗುಣ
* ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
* ಸೋಲಿನ ನಂತರವೂ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆದ್ದು ಬರುವ ಶಕ್ತಿ
* ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸುವ ಅದೃಷ್ಟ
ಕುಂಭ - ಹಠಾತ್ ಹಣದ ಹರಿವಿನ ಅವಕಾಶಗಳು
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಬೇರೆಯವರು ಯೋಚಿಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸತನ, ಆವಿಷ್ಕಾರ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಆನ್ಲೈನ್ ಜಗತ್ತು ಇವುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಇವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಹಠ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗ, ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಭಾವದ ಮೂಲಕ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಂತರ ಇವರ ಯಶಸ್ಸು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ವಿಶೇಷತೆ
* ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆ
* ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ
* ಹಠಾತ್ ಹಣದ ಹರಿವಿನ ಅವಕಾಶಗಳು
* ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂಬ ಮನಸ್ಥಿತಿ