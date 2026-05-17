- Home
- Astrology
- Festivals
- ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಶುಭ ಸಮಯ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ಯೋಗದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ, ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆ
ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಶುಭ ಸಮಯ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ಯೋಗದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ, ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆ
ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ಯೋಗವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಯೋಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ, ಈ ಬಾರಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಇದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜುಲೈ 5, 2026 ರ ನಂತರ ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ಯೋಗದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ಐದು ರಾಶಿ.
ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ಯೋಗ
ಜುಲೈ 5, 2026 ರಂದು, ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ಯೋಗವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ, ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ಯೋಗವು ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ಯೋಗವನ್ನು ಶುಭವೆಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸಹ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಜುಲೈ 2026 ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಂತೋಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಿಂದ ದೂರ ವಾಸಿಸುವ ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸುಧಾರಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ - ಅಪರೂಪದ ಶುಭ ದೇಹದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು: ಈ ದೇಹದ
ಧನು ರಾಶಿ
ನೀವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದರೆ, ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಯೋಚಿತ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಲದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆದು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಕಾಣಲಿದೆ.