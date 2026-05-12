ಕೇತುವಿನ ಗ್ರಹಣ ಯೋಗ, 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ
ರಾಹು ಕೇತುವಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಮೇ 22 ರಂದು, ಕೇತು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಹಣ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಈ ಗ್ರಹಣ ಯೋಗವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಮೇ 22 ರಿಂದ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾದಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಅಸಮಾಧಾನಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಉಳಿತಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಮೇ 22 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ದಾಟುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೇತು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ರೂಪಿಸಿದ 'ಗ್ರಹಣ ಯೋಗ'ದಿಂದಾಗಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಪಿತೂರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಹಠಾತ್ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳು ಮತ್ತು ಪಿತೂರಿಗಾರರ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಎರಡು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಮಕರ
ಕೇತು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ 'ಗ್ರಹಣ ಯೋಗ'ದಿಂದಾಗಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಯಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯದಿರಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಹಣದ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತೆ ತಲೆ ಎತ್ತಬಹುದು. ಹಠಾತ್ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶಗಳೂ ಇರಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಜಗಳಗಳು, ವಿವಾದಗಳು, ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ವಾದಗಳು ಇರಬಹುದು. ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಹಿನ್ನಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಲುದಾರರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ಅಸೂಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಅನಗತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದೈಹಿಕ ಆಯಾಸ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತತೆಯಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.