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- ಆರ್ದ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರ, ಮೇಷ ರಾಶಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 5 ರಾಶಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೀಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ, ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ
ಆರ್ದ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರ, ಮೇಷ ರಾಶಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 5 ರಾಶಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೀಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ, ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ
ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ತನ್ನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಈ ಬಾರಿ ಅದು ರಾಹುವಿನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆರ್ದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಗಿತು. ಇಂದಿನ ಬುಧ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅದರ ಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಬುಧ
ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಬುಧವು ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಮಾತು, ತಾರ್ಕಿಕತೆ, ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಬುಧನ ಚಲನೆ ಬದಲಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಈ ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಜೂನ್ 2, 2026 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:14 ಕ್ಕೆ ಬುಧನು ರಾಹುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವಾದ ಆರ್ದ್ರಾಗೆ ಸಾಗಿದನು ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಜೂನ್ 11, 2026 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ 10 ದಿನಗಳಿಂದ ಯಾವ ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಮೇಷ
ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುವಿರಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ದೇಹದ ಬಿಗಿತದಿಂದ ನೀವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸದಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಸಮಯ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಈಗ ನೀವು ಅವರ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ನೀವು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಬದಲಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ - ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ: ನೀವು 2026 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯೂ ಸಾಧ್ಯ. ಇದಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸರಿಯಾದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಪೋಷಕರು ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ತುಲಾ
ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಹೆಚ್ಚಳವು ನಿಮ್ಮ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಗುಪ್ತ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸಹ ಎದುರಿಸುತ್ತೀರಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗಂಭೀರ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ - ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ: ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬೇಡಿ; ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಕರ್ಮ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ.
ಮಕರ
ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ತಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.