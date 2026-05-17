ನಾಳೆ ಮೇ 18 ರ ರಾತ್ರಿ 3 ರಾಶಿ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲು, ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಶುಭ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವೂ ಒಂದು. ಮೇ 18 ರ ರಾತ್ರಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ಶುಭ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಸಂಯೋಗವಾದಾಗ ಈ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮೇ 18 ರ ರಾತ್ರಿ ಚಂದ್ರನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುವಾಗ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಗುರು ಈಗಾಗಲೇ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಮೇ 18 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10:06 ಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರನು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಯೋಗದ ರಚನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶುಭ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆಯುತ್ತವೆ. ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರಬಹುದು. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಇಬ್ಬರೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಸೂರ್ಯನ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯೋಗವು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರಬಹುದು. ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಡ್ತಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಕೆಲಸದ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಈ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಸಂತೋಷದ ಮನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಸಾಲ ನೀಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸುವವರು ತಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವರು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.