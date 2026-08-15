ಶ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗದಿಂದ 3 ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್, ಹಣ; ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸು
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗವು ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ, ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಧನಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಯೋಗದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲ ಪಡೆಯಲು ಸರಳ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಧನ ಯೋಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಶುಭ ಗ್ರಹ ಗುರು ಇಬ್ಬರೂ ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಎಂಟು ಬಗೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯರಾದ ಆದಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಧಾನ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಧೈರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಗಜ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸಂತಾನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ವಿಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ವಿದ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಧನ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯರ ಕೃಪೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣದ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಖ್ಯಾತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ (ಗುರುವಿನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ರಾಶಿ)
ಗುರುವಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ನೀವು ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಬಂಡವಾಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಗಜ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟಾಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಮುಕ್ತ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ (ಶುಕ್ರನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ರಾಶಿ)
ಶುಕ್ರನು ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಅಡವಿಟ್ಟಿದ್ದ ಆಸ್ತಿಗಳು ಮರಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರಲಿವೆ. ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೀರುವ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ರಫ್ತು-ಆಮದು ಮತ್ತು ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಭೂಮಿ, ಮನೆ, ವಾಹನದಂತಹ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗವಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ (ಸೂರ್ಯನ ರಾಶಿ)
ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಶುಭ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಇದ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ. ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿದು, ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಹಣ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ.
ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯಲು ಸರಳ ಪರಿಹಾರಗಳು
- ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ ತುಪ್ಪದ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ
- ಗುರುವಾರದಂದು ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಗುರು ಭಗವಾನ್ಗೆ ಕಡಲೆಕಾಳಿನ ಹಾರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ
- ಹಸುವಿಗೆ ಅಗಸೆ ಸೊಪ್ಪು ಅಥವಾ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀಡಿ