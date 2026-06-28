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- ಈ 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ತನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಬಂಗಾರ
ಈ 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ತನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಬಂಗಾರ
Purnima 2026 golden period begins for these 5 zodiac signs ಜೂನ್ 29 ರಂದು ಈ ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇದು ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ, ಈ ಸಮಯವು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಬಡ್ತಿಯೂ ಸಹ ದಿಗಂತದಲ್ಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ, ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದವು ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳುವ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಈ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಬಹುದು. ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಬಲಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಲಾಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ನೆಲೆಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ಸಂಪತ್ತು ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಲವಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತೊಡೆದುಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುಕೂಲಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧನು ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸುಗಳು ಸಾಧ್ಯ, ಮತ್ತು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣವು ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರಬಹುದು. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಈ ದಿನವು ಗಮನಾರ್ಹ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಬಹುದು.