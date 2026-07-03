- Home
- Astrology
- ನಾಳೆ ಜುಲೈ 4 ರಿಂದ 4 ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಬದಲು, ಶುಕ್ರನು ಅಪಾರ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವೈಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ
ನಾಳೆ ಜುಲೈ 4 ರಿಂದ 4 ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಬದಲು, ಶುಕ್ರನು ಅಪಾರ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವೈಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ
ಜುಲೈ 4 ರಂದು ಶುಕ್ರ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಹೊಳೆಯುವ 4 ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇವು, ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ವೃತ್ತಿ, ಹಣ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನನ್ನು ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ಜುಲೈ 4, 2026 ರಂದು ಸಂಜೆ 7.18 ಕ್ಕೆ, ಶುಕ್ರನು ತನ್ನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಸ್ವತಃ ಶುಕ್ರ, ಮತ್ತು ಈ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಲಾಭದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಜನರು ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ಸಲಹೆಯು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಮಯವು ಶುಭ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಶುಕ್ರನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ (ಮದುವೆ ಮನೆ) ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದು ಸುವರ್ಣಯುಗ. ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಜನರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹೊಸ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಶುಕ್ರನು ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಕೇಂದ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನೀವು ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಗೌರವದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಶುಕ್ರನು ಎರಡನೇ ಮನೆ, ಮಾತು ಮತ್ತು ಹಣದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸೃಜನಶೀಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಜನರು ಹೊಸ ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಯುವಕರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ, ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಬಲವಾದ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ.