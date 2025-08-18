ಶನಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ
ಶನಿ ದೇವರು ದುಡಿಮೆಗಾರರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈಗ "ಪೊಂಗು ಶನಿ" ಕಾಲದಲ್ಲಿ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಪ್ರಗತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಏಳಿಗೆ, ಬಡ್ತಿ, ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಶುಭ ಫಲಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ.
ನಿಜಕ್ಕೂ ಶನಿ ನ್ಯಾಯ ದೇವರು
ಶನಿ ದೇವರು ಕರ್ಮಫಲದಾತ
ಪೊಂಗು ಶನಿ
ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭ
ಮೇಷ: ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುವ ಸಮಯ ಇದು. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ವೈರಿಗಳು ದೂರ ಆಗ್ತಾರೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಶನಿ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಮನೆ, ವಾಹನ, ಭೂಮಿ ಮುಂತಾದ ಆಸ್ತಿ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದವರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಣದ ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ: ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಊಹಿಸದ ಪ್ರಗತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಬಹಳ ದಿನ ಕಾದಿದ್ದ ಲಾಭಗಳು ಕೈ ಸೇರುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶದಿಂದ ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದವರು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಗರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಶನಿ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ: ಶನಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಸಂತೃಪ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೀನ: ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಶುರು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಬರುತ್ತದೆ. ಶನಿ ಶ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನೂ ಕರುಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಹೂಡಿಕೆ, ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದವರು ದೂರ ಆಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಸರಳ ಪೂಜೆ
ಶನಿ ಕೃಪೆ ಪಡೆಯಲು ಕೆಲವು ಸರಳ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು:
* ಶನಿವಾರದಂದು ಶನಿ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು.
* ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು, ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ, ಎಣ್ಣೆ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
* ಶನಿವಾರದಂದು ಬಡವರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡುವುದು ಶನಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
* ಶನಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು, ಶನಿವಾರದಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಶನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಪ್ರಗತಿ
ಶನಿ ದೇವರು ಭಯವನ್ನೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಕೃಪೆಯನ್ನೂ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬರು ಶ್ರಮದಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಇದ್ರೆ ಶನಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಇರೋ "ಪೊಂಗು ಶನಿ" ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೇಷ, ಕರ್ಕಾಟಕ, ತುಲಾ, ಮಕರ, ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಲಿದ್ದಾರೆ.
ಧನ, ಕೀರ್ತಿ, ಬಡ್ತಿ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲವೂ ಇವರನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿಯಲಿದೆ. ಶನಿ ಕೃಪೆ ಸಿಕ್ಕವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಡವಾಗಿ ಬಂದ್ರೂ ಖಂಡಿತ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ.