ಮಹಾ ಸ್ಫೋಟಕ ಸೂರ್ಯ-ಶನಿ ಯೋಗ: ಈ 5 ರಾಶಿಯವರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಬೇಕು
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿ ಪರಸ್ಪರ ಆರನೇ ಮತ್ತು ಎಂಟನೇ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅದನ್ನು ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ತರಬಹುದು.
- FB
- TW
- Linkdin
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಸ್ಟ್ 23 ರಂದು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಷಟ್ಪದಿಗಳ ಸಂಯೋಗ ಉಂಟಾಗಲಿದ್ದು, ಇದು ಕೆಲವು ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಜನರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಷಡಕ್ಷಕ ಯೋಗವು ಹಾನಿಕಾರಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ-ಶನಿ ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಗೌರವ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಲಕ್ಷಣವಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಯಮವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ನೀವು ಹಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಗೌರವ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಲಕ್ಷಣವಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಯಮವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ನೀವು ಹಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಸೂರ್ಯ-ಶನಿ ಷಡಷ್ಟಕ ಯೋಗವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಈ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವವು ವಾದಗಳು, ಗಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಹಠಾತ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ.