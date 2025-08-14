ರಾಜಯೋಗ ಅಲರ್ಟ್, ಶನಿ-ಶುಕ್ರ ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಗ – 3 ರಾಶಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ!
ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಇಬ್ಬರೂ ಇತರ ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯದ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಶುಕ್ರನನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಗ್ರಹವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವನ ಭೌತಿಕ ಸಂತೋಷದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಶನಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ, ಇಬ್ಬರೂ ಇತರ ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:23 ಕ್ಕೆ, ಶುಕ್ರ-ಶನಿ ಪರಸ್ಪರ 120 ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಗೆ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವು ನಿಮಗೆ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ. ಈ ಸಮಯ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವುದು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಸಿನ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಸಮಯವು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಸಮತೋಲಿತ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ನೀವು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಶೈಲಿಯು ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಯ ಜನರು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಹಿತೈಷಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ, ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದ ಕುರಿತು ನೀವು ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.