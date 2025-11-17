- Home
- Astrology
- Festivals
- ಈ ರಾಶಿಯವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಪ್ಪಾಗಿಯೇ ಕಾಣುವುದೇಕೆ? ತಪ್ಪು ಕಂಡ್ರೆ ಬೆಂಕಿಯುಂಡೆ ಆಗ್ತಾರೆ!
ಈ ರಾಶಿಯವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಪ್ಪಾಗಿಯೇ ಕಾಣುವುದೇಕೆ? ತಪ್ಪು ಕಂಡ್ರೆ ಬೆಂಕಿಯುಂಡೆ ಆಗ್ತಾರೆ!
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಸ್ವಭಾವವಿರುತ್ತದೆ. 4 ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಇತರರ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ರಾಶಿಯವರಿಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ತಾವು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.. ಬೇರೆಯವರು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಅವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇತರರು ಗಮನಿಸದ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಇವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರು, ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಇವರ ಟೀಕೆಗಳು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧರು ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರ ಟೀಕೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ತಕ್ಷಣವೇ ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ನೀಡುವ ಟೀಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆಳವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತರರ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾತುಗಳ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಬೇಗ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಅನುಮಾನದ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾಗಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ತುಂಬಾ ಸತ್ಯವಂತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ದೋಷಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲು ಅವರು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Vastu Tips For Gold: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಉಳಿಯದಿರಲು ಈ ದೋಷವೇ ಕಾರಣವಿರಬಹುದೇ?
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಉತ್ಸಾಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ದೋಷಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ತರುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ರಾಶಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬೊಂಬಾಟ್ ಲಾಟರಿ, 30 ವರ್ಷ ನಂತರ ಶನಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ರಾಜಯೋಗ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
(ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ. ಇದರ ನಿಖರತೆಗೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ)