ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಈ ರಾಶಿಯವರು, ಜಗಳ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದು
quarrel aggressive zodiac ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೃದುವಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಜನರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿಯೂ ಜಗಳವಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವಭಾವವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ, ತೀವ್ರತೆ, ಕೋಪ - ಎಲ್ಲವೂ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಾಳ್ಮೆ, ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ಪರಿಗಣನೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಮೊದಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೋಪಗೊಂಡಾಗ, ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನು ಹೇಳಬಾರದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಲೋಚನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅನೇಕ ಜಗಳಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ.
ಮಿಥುನ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ. ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಭಾವನೆಗಳು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ವಿರುದ್ಧ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಮೌನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸದೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾತಿನ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯ. ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ರಾಜಮನೆತನ ಅವರ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅವರು ಅಗೌರವದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಇಚ್ಛೆ ಅಥವಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೇಗನೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿವಾದಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಜಗಳವಾಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಇತರರನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮಾತಿನ ದೃಢತೆ, ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ನೇರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನಗತ್ಯ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ
ಬುಧನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನ್ಯಾಯ ಕಂಡಾಗ ಅವರು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ, ಬಡ ಅಥವಾ ಅಸಹಾಯಕ ಯಾರಾದರೂ ದಾಳಿಗೊಳಗಾದಾಗ, ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ.