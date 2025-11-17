ಈ ರಾಶಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬೊಂಬಾಟ್ ಲಾಟರಿ, 30 ವರ್ಷ ನಂತರ ಶನಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ರಾಜಯೋಗ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
Shani and budha on 120 degree rajayoga 7 december these zodiac sign ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನ್ಯಾಯದ ದೇವರು ಶನಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ದೇವರು ಬುಧ ಪರಸ್ಪರ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿದ್ದು, ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಶನಿ-ಬುಧ
ನವಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮವು 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಾಡೇ ಸತಿ ಮತ್ತು ಧೈಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾದ ಏಕೈಕ ಗ್ರಹ ಶನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಶನಿಯ ಕೋಪವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿಯು ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಶನಿಯು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ರಾಶಿಗೆ ಬರಲು 30 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿಯ ಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಗುರುವಿನ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬುಧನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಬಲವಾದ ನವಪಂಚಮ ರಾಜ್ಯಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ಮತ್ತು ಬುಧನ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಬುಧ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಜನರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಾಭಗಳಿರಬಹುದು. ನೀವು ಮಾಡಿದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೃಪ್ತರಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮುಂಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಯೋಗವಿದೆ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧ-ಶನಿಯ ನವಪಂಚಮ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜಾತಕದ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನ ಮತ್ತೆ ಹಳಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೈನಂದಿನ ಆದಾಯದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮದುವೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಈಗ ಶುಭ ಸಮಯ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬರಬಹುದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ವಿವಾಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಶನಿ ಮತ್ತು ಬುಧ ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಆದಾಯವು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ನೀವು ತಪ್ಪು ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ನೀವು ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದುಃಖ, ಆಯಾಸ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನೀವು ತೊಡೆದುಹಾಕಬಹುದು. ನೀವು ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.