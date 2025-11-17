ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ 4 ಬಾರಿ ಬದಲು, ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ, ಯಶಸ್ಸು
venus movement 4 time change in december give success happiness these zodiac ಶುಕ್ರನ ಚಲನೆಯೂ ಸಹ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರನು ತನ್ನ ಚಲನೆಯನ್ನು 4 ಬಾರಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು 5 ರಾಶಿ ಜನರು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಶುಕ್ರ
ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಪ್ರಣಯ, ವೈಭವ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಗ್ರಹವಾದ ಶುಕ್ರನು ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ಹಣದ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 9, 2025 ರಂದು, ಶುಕ್ರನು ಅನುರಾಧ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 19 ರಂದು, ಶುಕ್ರನು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 20, 2025 ರಂದು, ಶುಕ್ರನು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಿಂದ ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 30 ರಂದು, ಶುಕ್ರನು ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇದು 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಣಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸೌಂದರ್ಯದತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಮಾನಸಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರೆ, ನೀವು ಲಾಭದಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.