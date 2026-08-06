Astrology: ಗುರು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ, 5 ನಕ್ಷತ್ರದವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರು ದೃಷ್ಟಿಯು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಗುರು ಗ್ರಹದ ಶುಭ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಪತ್ತು, ರಾಜಯೋಗ, ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಮದುವೆ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಈ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿರುವ 5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಗುರು ದೃಷ್ಟಿ
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರುವನ್ನು 'ದೇವಗುರು', 'ಶುಭ ಗ್ರಹ', 'ಜ್ಞಾನಕಾರಕ', 'ಧನಕಾರಕ' ಮತ್ತು 'ಪುತ್ರಕಾರಕ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸಂಪತ್ತು, ಖ್ಯಾತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ವಿವಾಹ ಯೋಗ, ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ, ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉನ್ನತಿಯಂತಹ ಶುಭ ಫಲಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಗುರು ತನ್ನ 5, 7 ಮತ್ತು 9ನೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜಾತಕದಲ್ಲಿನ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಯೋಗದ ಫಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ.
ಗುರು ಕೃಪೆ ಇದ್ದಾಗ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯ, ಹೊಸ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ, ಬಡ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
ಮಘಾ ನಕ್ಷತ್ರ
ಮಘಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿಯು ರಾಜಯೋಗದ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳು ನಿಮಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಮುಗಿಯುತ್ತವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮರ್ಯಾದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬಡ್ತಿ, ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಂತಹ ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಹಣದ ಹರಿವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಉಳಿತಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ.
ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ
ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಗುರು ಭಗವಾನನ ಶುಭ ದೃಷ್ಟಿಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು ಎಂದು ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಧನ ಸ್ಥಾನ, ಲಾಭ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಥಾನಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುವ ಸಮಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು.
ಅನುರಾಧಾ ನಕ್ಷತ್ರ
ಅನುರಾಧಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯು ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯದ ಫಲಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಮದುವೆ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣದ ಹರಿವು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಂಡು ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ
ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಶುಭ ದೃಷ್ಟಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಧನ ಯೋಗ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು. ಮನೆ, ಭೂಮಿ, ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗವೂ ಕೂಡಿ ಬರಬಹುದು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಗೊಂದಲಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರ
ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿಯು ವೃತ್ತಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಆರಂಭಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿರಬಹುದು. ವಿದೇಶಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಮೂಲಕ ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ಬಡ್ತಿ, ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳದಂತಹ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಗುರು ಕೃಪೆ ಫಲಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಗುರು ಭಗವಾನನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯಲು ಗುರುವಾರದಂದು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುವುದು, ಕಡಲೆಬೇಳೆ ದಾನ ಮಾಡುವುದು, ಹಳದಿ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸುವುದು, ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಅಥವಾ ಗುರು ಭಗವಾನನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು, ಮತ್ತು 'ಓಂ ಗ್ರಾಂ ಗ್ರೀಂ ಗ್ರೌಂ ಗುರವೇ ನಮಃ' ಎಂಬ ಗುರು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅನೇಕರು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೋಬಲ, ಜ್ಞಾನ, ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
Disclaimer: ಇದು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ದೃಢೀಕರಿಸುವದಿಲ್ಲ.