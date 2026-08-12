ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ: ಈ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ದುಡ್ಡಿನ ಚಿಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲ!
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ರಂದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಆರಿದ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ಗುರುವಿನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವಾಗಿದ್ದು, ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ತರಲಿದೆ.
ಆರಿದ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ, ಧೈರ್ಯ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯ ಸಂಕೇತವಾದ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ತನ್ನ ನಕ್ಷತ್ರ ಪಥವನ್ನು ಆಗಾಗ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ, ಮುಂಬರುವ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ರಂದು ಮಂಗಳವು ಆರಿದ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು. ಗುರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳು ಮಿತ್ರ ಗ್ರಹಗಳಾಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮಂಗಳನು ಗುರುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಪ್ರಗತಿಯ ಹೊಸ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆಯಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳನ ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಇದುವರೆಗಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಹಣದ ಹರಿವು ಸರಾಗವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಬಹುದು.
ಕೆಲವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಬರುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ. ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪರಿಚಯವಾಗಬಹುದು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿವೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ. ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ವಿವಾದಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ವೇಗಗೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಲಿವೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪರಿಚಯವು ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಒಂದೇ ಮೂಲವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದೆ, ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಬರುವಂತಹ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪರಿಚಯವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಬಹುದು. ಇದುವರೆಗೆ ಸಿಗದಿದ್ದ ಕೆಲವು ಅವಕಾಶಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಬಹುದು.
ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಆರಂಭಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೂ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಅವಕಾಶ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪರಿಚಯವಾಗಬಹುದು. ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಲ್ಲವು. ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲೂ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ.