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- ಜೂನ್ 30 ರಿಂದ ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು
ಜೂನ್ 30 ರಿಂದ ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು
Angarak yog 2026 ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗ
ಜೂನ್ 30, 2026 ರಂದು, ನೆರಳು ಗ್ರಹವಾದ ರಾಹು ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರವು ಮಂಗಳನಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ರಾಹು ಮಂಗಳನ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದಾಗ, ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗವನ್ನು ಉಗ್ರ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ, ದುರ್ಬಲ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ರಾಹು ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2, 2026 ರವರೆಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಈ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವು ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಸಮಯ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವು ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗವು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದ ಮೂಲವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಜನರು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಣದ ಖರ್ಚು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಣದ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಹಣದ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಏಕೆಂದರೆ ಆತುರದಿಂದ ಹೇಳುವ ಮಾತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ತಪ್ಪು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಣ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು.