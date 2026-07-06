7-7-2026 ಅಪರೂಪದ ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ಯೋಗ, ನಾಳೆ ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ!
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಪರೂಪದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಯೋಗವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ದ್ವಾದಶ ಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ
ಹನ್ನೆರಡನೇ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿರಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿಗಳ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಬಹುದು.
ತುಲಾ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅಥವಾ ಲಾಭದಾಯಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಬಹುದು. ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಈ ಯೋಗವು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.