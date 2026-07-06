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- 6, 7 ಮತ್ತು 8 ಜುಲೈ ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರ, ಆ 6 ರಾಶಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗ..ಮುಟ್ಟುವುದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನ
6, 7 ಮತ್ತು 8 ಜುಲೈ ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರ, ಆ 6 ರಾಶಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗ..ಮುಟ್ಟುವುದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನ
Guru chandra parivartana yoga predictions for 6 zodiac signs ಜುಲೈ 6, 7 ಮತ್ತು 8 ರಂದು ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಅಪರೂಪದ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಆ 6 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗ ಇದೆ.
ಮಿಥುನ
ಹಣದ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯ ನಡುವಿನ ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದು ಅಥವಾ ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಗಾತಿಯು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟಾಧಿಪತಿ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಯವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಆದಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಏಳನೇ ಅಧಿಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಕ್ರಮಣದಿಂದಾಗಿ, ನೀವು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳು, ಊಹಾಪೋಹಗಳು, ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇದು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ಆದಾಯವು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿಗಳು ಸಂಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಅಧಿಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದಾಗಿ, ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಅಪಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಹಣದಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬಹಳವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.
ಮಕರ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಏಳನೇ ಅಧಿಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಕ್ರಮಣದಿಂದಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವರು ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಶೇ. 100 ರಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇತರರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಈ ರಾಶಿಯ ಐದನೇ ಅಧಿಪತಿ ಚಂದ್ರನ ನಡುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ರಾಜಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ಯೋಗಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ರಾಜಪೂಜ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆದಾಯದ ಪ್ರಯತ್ನವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಹ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಗೃಹಪ್ರವೇಶದಂತಹ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.