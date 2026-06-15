ಗುರು ಉಚ್ಛ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಈ 4 ರಾಶಿಯವರು ಹಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು!
ಗುರು ಗ್ರಹವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, 2026ರ ಗುರು ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಗಿ ಸವಾಲಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
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ಗುರು ಸಂಚಾರದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತಗೊಳ್ಳುವ ರಾಶಿಗಳು
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುವನ್ನು ಜ್ಞಾನ, ಸಂಪತ್ತು, ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಕಾರಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಛ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗುರು, ಅನೇಕ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೂ, ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
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ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಖರ್ಚುಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ನಿರಾಸೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಯೋಜಿತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಅಸಮಾಧಾನದಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು.
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ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಅನಗತ್ಯ ಐಷಾರಾಮಿ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಬರಬಹುದು. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಬೇಕು.
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ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇವರು ಭಾವಿಸಬಹುದು.
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ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆದಾಯ ಬಂದರೂ, ಅದು ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಖರ್ಚಾಗಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
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ಪರಿಹಾರಗಳೇನು?
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬಹುದು. ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಫಲಗಳು ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು.
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