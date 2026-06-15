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- ದಿನಭವಿಷ್ಯ: 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್! ಮೇಷದಿಂದ ಮೀನದವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ದಿನ ಹೇಗಿರಲಿದೆ?
ದಿನಭವಿಷ್ಯ: 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್! ಮೇಷದಿಂದ ಮೀನದವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ದಿನ ಹೇಗಿರಲಿದೆ?
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ: ಜೂನ್ 15, ಸೋಮವಾರವಾದ ಇಂದು ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಗಳ ಫಲಾಫಲ ಹೇಗಿರಲಿದೆ? ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಶುಭ? ಯಾರಿಗೆ ಅಶುಭ? ಪರಿಹಾರಗಳೇನು? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೇಷ (Aries)
ಇಂದು ನೀವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಉತ್ತಮ ದಿನ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೆಲಸವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ತಿರುವು ಸಿಗಲಿದೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಹಣದ ಹರಿವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದ್ದರೂ, ಖರ್ಚುಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
ಪರಿಹಾರ: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ಗಣಪತಿಗೆ ಗರಿಕೆ ಹುಲ್ಲು ಅರ್ಪಿಸಿ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ವೃಷಭ (Taurus)
ಇಂದು ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಅನಗತ್ಯ ವಾಗ್ವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿ. ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತವಿರಲಿ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು.
ಪರಿಹಾರ: ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹನನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆದು ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ (Gemini)
ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಇಂದು ಚಂದ್ರಾಷ್ಟಮ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ತಕ್ಕ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಪರಿಹಾರ: ಪೆರುಮಾಳ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಪಡೆದು ಸೇವಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಕಟಕ (Cancer)
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ದಿನ. ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬರಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಇದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುಗಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗವಿದೆ.
ಪರಿಹಾರ: ಶಿವನಿಗೆ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆಗಳಿಂದ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ಪೂಜಿಸುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ.
ಸಿಂಹ (Leo)
ಇಂದು ನೀವು ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನವಾಗುವ ಶುಭ ದಿನ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸಹಾಯ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಿಗುತ್ತಾರೆ.
ಪರಿಹಾರ: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯ ದೇವನಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನು (ನೀರು) ಅರ್ಪಿಸಿ, ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು 9 ಬಾರಿ ಜಪಿಸಿ.
ಕನ್ಯಾ (Virgo)
ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಪರೋಕ್ಷ ವಿರೋಧಗಳು ದೂರವಾಗಲಿವೆ. ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೆಂಬಲ ನಿಮಗೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಬೇಕು. ಹೊಸ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸುವ ಆಲೋಚನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಪರಿಹಾರ: ಬುಧಕಾರಕನಾದ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ, ಹೆಸರು ಕಾಳು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ವಿಶೇಷ.
ತುಲಾ (Libra)
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಂದ ಓಡಾಟ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ, ಅದರಿಂದ ಲಾಭ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ತಂದೆಯ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಪರಿಹಾರ: ಇಂದು ಬಡವರಿಗೆ ಮೊಸರನ್ನ ಅಥವಾ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೋಷಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ (Scorpio)
ಇಂದು ಅನಗತ್ಯ ಚಿಂತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಗೊಂದಲಗಳು ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಯಾರಿಗೂ ಅವಸರವಾಗಿ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಡಿ. ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬೇಕು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಪರಿಹಾರ: ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಗೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಪೂಜಿಸಿದರೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಭಯ ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.
ಧನು (Sagittarius)
ಜಂಟಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗುವ ದಿನವಿದು. ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವಿರಿ. ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಕೈಗೂಡಲಿವೆ. ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಲು ದಾರಿಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಪರಿಹಾರ: ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಗೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ, ಕಡಲೆಕಾಳಿನ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿ ಪೂಜಿಸಿ.
ಮಕರ (Capricorn)
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ದಿನ. ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಸಾಲದ ಬಾಧೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿಯ ಸೂಚನೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಪರಿಹಾರ: ಶನಿಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾಗೆಗೆ ಅನ್ನ ಇಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಕುಂಭ (Aquarius)
ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗೆಗಿನ ಚಿಂತೆಗಳು ದೂರವಾಗಲಿವೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ಕೈಸೇರಲಿದೆ. ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಹುಡುಕಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸಂತೋಷಪಡುವಿರಿ.
ಪರಿಹಾರ: ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಕಾಪು ಅಥವಾ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಹಾರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಸಕಲ ಭಾಗ್ಯಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ.
ಮೀನ (Pisces)
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇತರರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತವೆ.
ಪರಿಹಾರ: ಕುಲದೇವರನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ, 'ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ' ಮಂತ್ರವನ್ನು 21 ಬಾರಿ ಜಪಿಸಿ.