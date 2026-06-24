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- ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವ ಪವಿತ್ರ ಯೋಗ ಇಂದು, ಬುಧವಾರ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವ ಪವಿತ್ರ ಯೋಗ ಇಂದು, ಬುಧವಾರ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ
24 June 2026 aries to pieces Wednesday today horoscope ಚಂದ್ರನ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಭಾವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಜೂನ್ 24, 2026 ರ ದೈನಂದಿನ ಜಾತಕ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಲಭವಲ್ಲ ಎಂದು ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಠವಾಗಿದೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಹೊರೆ ತುಂಬಾ ಭಾರವೆನಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ವಿರೋಧಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ನೆನಪಿಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸವಾಲನ್ನು ಅವಕಾಶವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ಸಂತೋಷವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಆಗಮನದ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತುಂಬಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ತಪ್ಪು ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಇರುತ್ತೀರಿ.
ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನೀವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಸುಂದರ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಕಳೆದುಹೋದ ನೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಕೆಲಸವು ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ:
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ನಗು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀವು ಆನಂದಿಸುವಿರಿ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಯೊಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ :
ಇಂದು ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಯೊಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿ. ಪ್ರಗತಿಗೆ ಇರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಬಹುದು. ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರ ಬೆಂಬಲದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ
ವೃಶ್ಚಿಕ:
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕ್ರಮೇಣ ಪರಿಹಾರ ಬರುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮಾವಲೋಕನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸುವುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ:
ಇಂದು, ನೀವು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅಪಾಯಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತ. ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಚರ್ಚೆಗಳು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು.
ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅವಕಾಶ
ಮಕರ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಮತೋಲನ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನ ಭೇಟಿಯು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಬಹುಕಾಲದ ಆಸೆ ಈಡೇರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರೆ ಇದು ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಮಯ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ :
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆಡಂಬರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ-ಮಾವರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ ಅಥವಾ ವಿವಾದ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಮೀನ:
ಇಂದು ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾನೂನು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುವ ಸಮಯವು ನಿಮಗೆ ಆಳವಾದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.