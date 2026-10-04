ಶುಕ್ರ ವಕ್ರಿ 2026:ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ 2026 ರಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರಂದು, ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದು ಸುಮಾರು 42 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ, ಮದುವೆ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಸಂತೋಷದ ಗ್ರಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ತನ್ನ ಪಥವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹಿಮ್ಮುಖ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. 2026 ರಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರಂದು ಶುಕ್ರ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸುಮಾರು ೪೨ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3, 2026 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:45 ಕ್ಕೆ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿದೆ. ನಂತರ ನವೆಂಬರ್ 14, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:57 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆ ಸ್ಥತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಶುಕ್ರವು ಸುಮಾರು 42 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಹಂತವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಹಳೆಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀವು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಆತುರದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಏನನ್ನಾದರೂ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಧನು ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಶುಕ್ರನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಹಂತವು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವಿರಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಕಾಶಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಮೊದಲು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ.