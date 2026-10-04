ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8 ರಂದು ಗುರು ಗ್ರಹವು ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರದ ನಾಲ್ಕನೇ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರು ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ದೇವಗುರು ಗುರುವನ್ನು ಜ್ಞಾನ, ವಿಸ್ತರಣೆ, ಅದೃಷ್ಟ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂತತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವಗುರು ಗುರುವನ್ನು ಶುಭ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸ್ಥಾನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಗುರು ಪ್ರಸ್ತುತ ತನ್ನ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ. ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಗುರು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ದೇವಗುರು ಗುರುವು ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ, ಇದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8 ರಂದು ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರದ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರು ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರದ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರದ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗುರುವಿನ ಸಾಗಣೆಯು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಏಳನೇ ಮನೆಗೆ ಗುರುವಿನ ಸಾಗಣೆಯು ಅನೇಕ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಸೆ ಈಡೇರಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರುವು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನವಾದ ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಮೂರನೇ ಮನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರದ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಹತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಡಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿರಿ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಯಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.