ಚಿನ್ನ ಸಿಗುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೋ, ಕೆಟ್ಟದ್ದೋ.. ಸಿಕ್ಕರೆ, ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಗೊತ್ತೇ...?
Finding gold meaning: ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಂಪತ್ತು, ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಬೇರೊಬ್ಬರ ಚಿನ್ನ ಸಿಗುವುದು ಶುಭವೋ ಅಶುಭವೋ?.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುವುದೇನು?
ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಕೇವಲ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹವಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸಂಪತ್ತು, ಗೌರವ, ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿಗುವುದು ಕೆಲವು ಗ್ರಹಗಳ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಕೇತ
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಅವನ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳಾದ ಕೇತು, ಶನಿ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಷ್ಟಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದುರದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಚಿನ್ನವಲ್ಲ. ಇದು ಇತರ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಕೇತವೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು, ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತುಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅಥವಾ ದುರದೃಷ್ಟವೋ?
ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದೃಷ್ಟವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ಅದನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಸಿಗುವುದು ಶುಭವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಸಿಕ್ಕರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಸಿಗುವುದು ಖ್ಯಾತಿ ನಷ್ಟ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನಷ್ಟ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನಷ್ಟ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಚಿನ್ನವು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಸಿಕ್ಕಿದ ಚಿನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಗುರುವಾರ ಆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೇತು, ಶನಿ ಮತ್ತು ರಾಹು ಗ್ರಹಗಳ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದು ದುರದೃಷ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ
ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು. ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮದುವೆಗಳು, ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳಂತಹ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.