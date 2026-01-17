ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಭೂಮಿಯ ಪುತ್ರ ಮಂಗಳ, 3 ರಾಶಿಗೆ ಮಂಗಲ ಆದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಅದೃಷ್ಟ
Mangal Yuti creates powerful rajyoga prosperity growth for 3 zodiac signs ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ನಡುವಿನ ಸಂಯೋಗವು ಮಂಗಲ್ ಆದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ . ಒಂದು ಗ್ರಹವು ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಅದರ ಪ್ರಭಾವವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜ, ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಮಂಗಳನು ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಮಕರವನ್ನು ಮಂಗಳನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಶಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಂಗಳ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ನಡುವಿನ ಸಂಯೋಗವು ಮಂಗಳ ಆದಿತ್ಯ ರಾಜ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಜ ಯೋಗವನ್ನು ಧೈರ್ಯ, ನಾಯಕತ್ವ, ಯಶಸ್ಸು, ಗೌರವ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಈ ಶುಭ ಯೋಗದಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳವು ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 8 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳ ಆದಿತ್ಯ ರಾಜ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಲಾಭ. ಸಂಶೋಧನೆ, ನಿಗೂಢ ಜ್ಞಾನ, ವಿಮೆ ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಶತ್ರುಗಳು, ರೋಗ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಮಂಗಳ ಆದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವವು ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳನ ಆದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬದ ಸಂತೋಷ, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಮನೆ, ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಿರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ.