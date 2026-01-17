ನಾಳೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಯುತಿ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗದಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಹೆಸರು, ಗೌರವ
Drishti yoga amavasya Tomorrow january 18 new moon good for 3 zodiac signs ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಬುಧ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳು ಪರಸ್ಪರ 0 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡು ಯುತಿದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ.
ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ
2026ರ ಮೊದಲ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಜನವರಿ 18 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಜನರು ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರೋವರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬಡವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಬಾರಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ದಿನದಂದು ಬುಧ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಯುತಿದೃಷ್ಟಿ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು, ಬುಧ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಪರಸ್ಪರ 0 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡು "ಯುತಿದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ"ವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ, ಇದನ್ನು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮೌನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಯುತಿ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜನವರಿ 18, 2026 ರ ನಂತರದ ಅವಧಿಯು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಮೌನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಯುತಿ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೂ ಸಹ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಮೌನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ನಂತರ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳ ನಿರಂತರ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಯುವಕರು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ದೂರದ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರು ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತಾರೆ.