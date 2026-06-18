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- ಗುರು ಗ್ರಹವು ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿ, ಮೇಷ ಮತ್ತು ಮಿಥುನ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ರಾಶಿಗೆ ಸಂತೋಷ
ಗುರು ಗ್ರಹವು ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿ, ಮೇಷ ಮತ್ತು ಮಿಥುನ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ರಾಶಿಗೆ ಸಂತೋಷ
ದೇವಗುರು ಗುರು ಜೂನ್ 2 ರಂದು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುರು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಗುರುವು ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಗುರು ಗೋಚಾರ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು
ಗುರು ಗ್ರಹವು ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಇಂದು, ಗುರುವಾರ, ಜೂನ್ 18, 2026 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9:32 ಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನವು ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಲಾಭಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ - ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನ: 4 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪಾಲುದಾರರು ಯಾರು? ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಕಲಿಯಿರಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಭಾವವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ - ಮಹಾಭಾರತ ಕಥೆ: ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಪಾಂಡವರಿಗಾಗಿ ಈ ಐದು ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದನು; ಇಂದು ಅವು ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಾಗಿವೆ; ಅವುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವಿರಿ. ಗುರು ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ನಿಮಗೆ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಗುರು ಗ್ರಹದ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಲಾಭವಾಗುವುದು ಖಚಿತ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಹಳೆಯ ಸಾಲದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು.