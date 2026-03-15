ಈ ಎರಡು ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಪ್ರಾರಂಭ, ಗುರುಬಲದಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ!
Astrology zodiac signs luck ಪ್ರಸ್ತುತ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಎರಡೂ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಅವಧಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಗುರುವಿನ ಅದ್ಭುತ ಬಲದಿಂದಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಈ ರಾಶಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶ
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಗುರುವು ವೃಷಭ ಮತ್ತು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ 57 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಗಂಡುರಿ ರಾಜಶುಕ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಗುರುವಿನ ಬಲದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಗಂಡುರಿ ರಾಜಶುಕ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಕರೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದಂತಹ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇಗನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ
ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅಥವಾ ಭೂ ವಿವಾದಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಶತ್ರುಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ
ಗುರುವಿನ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು
ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.. ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಅಥವಾ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ. ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಪೆನ್ನುಗಳಂತಹ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಬಾಳೆ ಮರಕ್ಕೆ ನೀರು ಸುರಿದು ದೀಪಾರಾಧನೆ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವುದು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.