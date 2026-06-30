ಗುರು ಅಸ್ತದಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ, ಹಣದ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ
Guru Asta 2026 financial luck for 3 zodiac signs ಗುರು ಅಸ್ತಮ 2026 ರ ಕಾರಣದಿಂದ ರಾಜಯೋಗವು 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ಹಣದ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅವು ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ಗುರು ಅಸ್ತ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆಯೇ, ಅವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಮ ಮತ್ತು ಉದಯ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ತಲುಪುತ್ತವೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ 'ಶುಭ ಗ್ರಹ' ಮತ್ತು ದೇವರುಗಳ ಗುರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗುರು ಭಗವಾನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಧನು ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಗಳ ಅಧಿಪತಿ. ಗುರುವು ಜುಲೈ 14 ರಂದು ಅಸ್ತಮಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 12 ರವರೆಗೆ ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಗುರುವು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ತನ್ನ ಬಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಅಸ್ತಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾನೆ. ಈ ಗುರು ಸಂಕ್ರಮಣ ಅವಧಿಯು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಗುರುವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ 4 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ನಗದು ಹರಿವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿರುವವರು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ತರುವ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿರುವ ಹಣವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಹಾಯದಿಂದ, ನೀವು ಮುಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಮೊದಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಗ್ರಹ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳತ್ತ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿದರೆ, ಉತ್ತಮ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಗುರುವು ಧನು ರಾಶಿಯ 8ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ವರನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಹಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸಹ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.