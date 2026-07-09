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- ಗುರು-ಆದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು 'ಈ' ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟ ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ; ಜುಲೈದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆಸೆ ಈಡೇರುತ್ತದೆ, ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ
ಗುರು-ಆದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು 'ಈ' ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟ ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ; ಜುಲೈದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆಸೆ ಈಡೇರುತ್ತದೆ, ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ
Guru Aditya Rajyog 2026: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರು ಗ್ರಹವು ಜ್ಞಾನ, ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಗುರು-ಆದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ
ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಜುಲೈ 16, 2026 ರಂದು, ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯನ ಈ ಸಂಚಾರ ಗುರುವಾರ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇವರುಗಳ ಗುರು ಗುರು ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಈ ಮೈತ್ರಿಯಿಂದ, ಗುರು-ಆದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಜನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಈ ಸಂಯೋಗವು ಗುರು ಆದಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯಯೋಗದ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಸ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಇದು ಉತ್ತಮ ಯೋಗ. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಗುರು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ನಿಮಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವಿರಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಗುರು ಆದಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಈ ಮೈತ್ರಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.