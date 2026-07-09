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- ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ-ಕೇತುಗಳ ಸಂಯೋಗವು 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರವರೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ-ಕೇತುಗಳ ಸಂಯೋಗವು 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರವರೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನ
Shukra Ketu Yuti 2026: ಶುಕ್ರನು ಜುಲೈ 4, 2026 ರಂದು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಕೇತು ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಕೇತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಕೇತು ಯುತಿ ಜಾತಕ
ಶುಕ್ರನು ಆಗಸ್ಟ್ 1, 2026 ರ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:33 ಕ್ಕೆ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಸಂಯೋಗವು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನೀವು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭ ತರುತ್ತವೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಗಣನೀಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ - ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ: ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಇರುವ ಜನರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು; ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೃತ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಸಂಯೋಗವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಜನರು ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.