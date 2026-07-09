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- ಜುಲೈ 16 ರಂದು ಶುಕ್ರ ಪಥ ಬದಲು...ತನ್ನದೇ ಆದ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿ, ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಸಂತೋಷ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ
ಜುಲೈ 16 ರಂದು ಶುಕ್ರ ಪಥ ಬದಲು...ತನ್ನದೇ ಆದ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿ, ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಸಂತೋಷ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ
Shukra Gochar Rashifal: ಜುಲೈ 16 ರಂದು, ಶುಕ್ರನು ಪೂರ್ವ ಫಲ್ಗುಣಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇದು ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು.
ಶುಕ್ರ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತತ್ವಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರವು ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರನು ಜುಲೈ 16, 2026 ರ ಸಂಜೆ 7:11 ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪೂರ್ವಫಲ್ಗುಣಿಯು ಶುಕ್ರನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ತನ್ನದೇ ಆದ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಸೌಕರ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ, ಆಕರ್ಷಣೆ, ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ, ಕಲೆ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಶುಭ ಸಂಯೋಜನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಈ ಸಂಚಾರವು ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ಸಲಹೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಶುಕ್ರನು ತನ್ನದೇ ಆದ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಕ್ಕೆ ಬರುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಕ್ಲೈಂಟ್ನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಮದುವೆ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳು ಸಹ ಕ್ರಮೇಣ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಶುಕ್ರನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯನ್ನು ಆಳುತ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂಚಾರವು ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶವು ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಬಹುದು. ವಿಷಯ, ಫ್ಯಾಷನ್, ವಿನ್ಯಾಸ, ಸೌಂದರ್ಯ ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಎರಡನ್ನೂ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೆರೆಹೊರೆಯವರೊಂದಿಗಿನ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂದರ್ಶನಗಳು ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ಸಂತೋಷಗಳು ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಈ ಶುಕ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರದ ಆದೇಶ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೀವು ಹಳೆಯ ಕ್ಲೈಂಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಥವಾ ವಿಮಾ ಕೆಲಸವು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿ. ಈ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರಬಹುದು.