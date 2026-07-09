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- ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು: ಜುಲೈ 25 ರಂದು ಮಿಥುನ ಸೇರಿದಂತೆ 3 ರಾಶಿಗಳು ಮಂಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ, ಲಾಭವೋ ಲಾಭ
ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು: ಜುಲೈ 25 ರಂದು ಮಿಥುನ ಸೇರಿದಂತೆ 3 ರಾಶಿಗಳು ಮಂಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ, ಲಾಭವೋ ಲಾಭ
Lucky zodiac signs: ಜುಲೈ 25 ರಂದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಮೂಲಕ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರವು ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ ಮತ್ತು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಲಾಭಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಗ್ರಹಣ ಸಂಚಾರ ಜುಲೈ 25, 2026 ರ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:57 ಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಣ ಸಂಚಾರದ ನಂತರ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಉತ್ತರದ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮಾರ್ಗವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಉತ್ತರದ ಕಡೆಗೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳನ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಚಲನೆ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರ ಲಾಭಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ - ಗುಪ್ತ ನವರಾತ್ರಿ 2026: ಆಷಾಢ ಗುಪ್ತ ನವರಾತ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ? ನಿಖರವಾದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಘಟಸ್ಥಾಪನಾ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಜುಲೈ 25 ರಂದು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಣ ಸಾಗುವುದರಿಂದ ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಾಧ್ಯ.