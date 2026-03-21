ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್’ರಂತೆ ಗಂಡನಿಗೆ ತುಂಬಾನೆ ಲಕ್ಕಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಈ ದಿನ ಜನಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು
ಕೆಲವು ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೇವಲ ತಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದೃಷ್ಟವಂತರಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಹುಡುಗ, ಪತಿಗೂ ಸಹ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತಾರೆ. ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ಆ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಗಂಡನಿಗೆ ಲಕ್ಕಿ ಚಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೀರಾ? ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ.
ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ಅವರಷ್ಟೇ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು
ಧುರಂಧರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಅವರ ಪತ್ನಿ ನಟಿ ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ನವೆಂಬರ್ 28 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು, ಅಂದರೆ ಅವರ ಮೂಲಾಂಕ 1. ಈ ಮೂಲಾಂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರನ್ನು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಪ್ರೀತಿ, ಸಂಪತ್ತು, ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಗಂಡನಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ
ಮೂಲಾಂಕ 1 ಹೊಂದಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡನಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಪತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಈ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಾಂಕದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಗಂಡಂದಿರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂಲಾಂಕ 1 ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೇಗಿರುತ್ತಾರೆ?
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 1, 10, 19 ಅಥವಾ 28 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರ ಮೂಲಾಂಕ 1 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಳುವ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯ. ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಮೂಲಾಂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ
ಮೂಲಾಂಕ 1 ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜನಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ತಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಜನರು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅತ್ತೆ-ಮಾವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ
ಇನ್ನು ಮೂಲಾಂಕ 1 ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಮದುವೆಯ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅತ್ತೆ-ಮಾವನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.