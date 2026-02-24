Chanakya Niti: ಈ ಏಳು ಜನರ ಜೊತೆ ಶತ್ರುತ್ವ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಟ ಮುಗಿದಂತೆ!
Chanakya Niti: ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಜಗಳ ಮಾಡೋದು ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಜನರೊಂದಿಗಿನ ದ್ವೇಷವು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಏಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸಬಾರದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ
ಸಂಪತ್ತು, ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಎದುರು ಹಾಕುವುದು ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದವಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ದುರಹಂಕಾರದಿಂದಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು.
ಅಡುಗೆಯವರು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು
ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ರಾಜರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಮಾನ್ಯರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಯವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಡುಗೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಶತ್ರುತ್ವ ಬೆಳೆಸಿದರೆ, ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ನಿಮಗೆ ಮುಳುವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೌಹಾರ್ಧದಲ್ಲಿರಿ.
ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ದ್ವೇಷ
ನಿಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ದ್ವೇಷವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ವಿವಾದ ಉಂಟಾದರೆ, ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು. ಜೀವ ನೀಡುವವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಘರ್ಷವು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬಾರದು.
ಸ್ನೇಹಿತ: ನಿಮ್ಮ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವವನು
ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಶತ್ರುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಲಂಕಾದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ವಿಭೀಷಣನನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ಶತ್ರುವಾದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
ಶ್ರೀಮಂತ ಜನರು
ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತರ ಜೊತೆ ಶತ್ರುತ್ವ ಬೇಡ.
ದುಷ್ಟ ಸ್ವಭಾವದ ವ್ಯಕ್ತಿ
ದುಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾವು ಅಥವಾ ಚೇಳಿನಂತೆ; ಅವು ಯಾವಾಗ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಜನರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇರುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ದೂರವಿರುವುದು.
ಮೂರ್ಖನ ಜೊತೆ ವಾದ ಮಾಡುವುದು ವ್ಯರ್ಥ
ಮೂರ್ಖನಿಗೆ ತರ್ಕ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ದುರಹಂಕಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅವನೊಂದಿಗೆ ಶತ್ರುವನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ವ್ಯರ್ಥ. ನೀವು ಬುದ್ದಿವಂತರಾಗಿದ್ದರೆ ಮೂರ್ಖರಿಂದ ದೂರ ಇರಿ.