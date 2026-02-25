ಈ 5 ನಕ್ಷತ್ರದವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಲ್ಲೇ ಮರಳು ಮಾಡೋ ಗಿರಾಕಿಗಳು! ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರ್ ಆಗಿರಿ!
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಕಲೆ ಜನ್ಮತಃ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಮಾತಿನ ಶೈಲಿಯೇ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದಂತೆ. ಆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
Image Credit : Asianet News
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಭಾವ, ಆಲೋಚನೆ, ಮಾತು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಕ್ಷತ್ರವು ಬಲವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ತಮ್ಮ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಇತರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಮಾತಿನ ಕಲೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.
Image Credit : AI
ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರ
ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಮಾತನಾಡುವ ಮುನ್ನ ಯೋಚಿಸಿದರೂ, ಮಾತನಾಡಿದ ನಂತರ ಆಳವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇವರಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಚುರುಕುತನ ಇರುತ್ತದೆ. ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವುದಲ್ಲದೆ, ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಟೀಚಿಂಗ್ನಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಿಂಚುತ್ತಾರೆ.
Image Credit : Getty
ರೋಹಿಣಿ
ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರವು ಚಂದ್ರನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ಪರ್ಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಠಿಣ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮೃದುವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಚಾಣಾಕ್ಷರು ಇವರು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿಯೂ ಈ ಮಾತಿನ ಕಲೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
Image Credit : Getty
ಸ್ವಾತಿ
ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರವು ವಾಯು ದೇವನ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಸ್ವತಂತ್ರರು ಮತ್ತು ಚುರುಕಾದವರು. ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ವೇಗ, ತರ್ಕ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಇವರ ದೊಡ್ಡ ಬಲ.
Image Credit : Getty
ಅನುರಾಧಾ
ಅನುರಾಧಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವವಿರುತ್ತದೆ. ಇವರು ಆಳವಾದ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಕಡಿಮೆ ಮಾತನಾಡಿದರೂ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವರು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
Image Credit : Getty
ರೇವತಿ
ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರವು ಬುಧನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ. ಬುಧನು ಮಾತುಗಾರಿಕೆಗೆ ಅಧಿಪತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾತುಗಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಬರವಣಿಗೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಮಾಧ್ಯಮದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.
(ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ. ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಇದರ ನಿಖರತೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ)
