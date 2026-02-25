ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ 4 ರಾಶಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಯೋಗ, ಗ್ರೇಟ್ ಲಕ್
Mangal chandra yuti mahalaxmi rajayoga ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಾನಗಳು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ರಾಜ್ಯಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ, ಅದು ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು, ಬಡ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು.
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ
ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 16, 2026 ರಂದು, ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯದ ಸೂಚಕ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಸೂಚಕ ಚಂದ್ರ, ಪ್ರಬಲವಾದ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಫೆಬ್ರವರಿ 23, 2026 ರಿಂದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ರವರೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಮಾರ್ಚ್ 16 ರಂದು ಸಂಜೆ 6:13 ಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರನು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮಾರ್ಚ್ 16 ರಿಂದ ಎರಡೂವರೆ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫಲಪ್ರದವಾಗಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಬಡ್ತಿ ಸಾಧ್ಯ, ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಶುಭ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಯಿಂದ ಗಣನೀಯ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಹಳೆಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಈ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಅವರು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಇದು. ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿಸಿ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವು ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬಹುದು.